В Сахалинской области женщины получают приглашения на работу чаще мужчин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эксперты hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, что в Сахалинской области в 2024 году на одно женское резюме приходилось в среднем 2,2 приглашения на вакансии, в то время как соискатели-мужчины получали в среднем по 1,9 приглашения. В анализе учтено более 239 тыс. приглашений на вакансии, которые работодатели отправили местным соискателям за 2024 год.

Женщины чаще получают приглашение рассмотреть ту или иную вакансию

В Сахалинской области в 2024 году женщины с активными резюме на hh.ru получили 133 тыс. приглашений на вакансии (или 56% от общего количества), а мужчины — 106 тыс. приглашений (или 44%). Интересно, что в 2023 году этот разрыв был менее заметным: 55% на 45% в пользу женщин.

В среднем на одно женское резюме по-прежнему приходится больше внимания работодателей, чем на мужское: 2,2 приглашения против 1,9. То есть, женщины чаще мужчин получают предложения рассмотреть ту или иную вакансию.

На какую работу чаще приглашают женщин

В топ-5 профессиональных сфер с наиболее лояльным отношением работодателей к женщинам вошли «Управление персоналом, тренинги» (89% приглашений на такие вакансии получили женщины), «Финансы, бухгалтерия» (86%), «Медицина, фармацевтика» (81%), а также «Наука, образование» (79%) и «Розничная торговля» (78%). И наоборот: в пятерку сфер, куда чаще всего зовут мужчин, попали «Автомобильный бизнес» (96% приглашений получили мужчины), «Сельское хозяйство» (93%), «Безопасность» (85%), «Производство, сервисное обслуживание» (82%) и «Рабочий персонал» (81%).

В сферах «Высший и средний менеджмент» и «Информационные технологии» на женщин приходится по 39% приглашений на вакансии. При этом доля женских резюме в категории управленцев составила 32%, в ИТ — 33%.

Женщины занижают свои зарплатные ожидания

Медиана ожидаемых зарплат в резюме женщин сегодня составляет 60,6 тыс. руб., в резюме мужчин – 88,8 тыс. руб. Зарплатные ожидания женщин ниже мужских независимо от профессии. Наиболее существенно разница наблюдается в сферах «Информационные технологии» (86,5 тыс. руб. у женщин и 126,2 тыс. руб. у мужчин), «Финансы бухгалтерия» (70,6 тыс. руб. у женщин и 109,3 тыс. руб. у мужчин) и «Продажи, обслуживание клиентов» (58,7 тыс. руб. у женщин и 95,0 тыс. руб. у мужчин). Наименьшая разница — в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (68 тыс. руб. у женщин и 77,9 тыс. руб. у мужчин) и «Юристы» (73,2 тыс. руб. у женщин и 84,7 тыс. руб. у мужчин).