ВТБ в Сахалинской области выдал ветеранам боевых действий первые карты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ начал выдачу карт «СВОи» во всех офисах на территории Сахалинской области. Такая карта объединяет функции социальной и банковской карт, а также цифрового удостоверения личности ветерана боевых действий.

Карта «СВОи» позволяет получать федеральные и региональные выплаты, а также выплаты по линии Минобороны РФ в беззаявительном порядке. Карта выпускается и обслуживается бесплатно. Оформить ее можно при личном визите в отделение ВТБ.

Помимо этого, «СВОи» - это дебетовая карта для привычных финансовых операций: платежей, переводов, оформления вкладов и накоплений, на нее можно перевести зарплату или пенсию.

Держателям карт «СВОи» ВТБ также предоставляет бесплатный доступ к телемедицине. Она включает консультации врачей онлайн, а также возможность психологической и юридической поддержки. Услуга медицинских консультаций распространяется и на близких владельца карты – супругу и детей.