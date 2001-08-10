ВТБ в Сахалинской области выдал ветеранам боевых действий первые карты "СВОи"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ начал выдачу карт «СВОи» во всех офисах на территории Сахалинской области. Такая карта объединяет функции социальной и банковской карт, а также цифрового удостоверения личности ветерана боевых действий.
Карта «СВОи» позволяет получать федеральные и региональные выплаты, а также выплаты по линии Минобороны РФ в беззаявительном порядке. Карта выпускается и обслуживается бесплатно. Оформить ее можно при личном визите в отделение ВТБ.
Помимо этого, «СВОи» - это дебетовая карта для привычных финансовых операций: платежей, переводов, оформления вкладов и накоплений, на нее можно перевести зарплату или пенсию.
Держателям карт «СВОи» ВТБ также предоставляет бесплатный доступ к телемедицине. Она включает консультации врачей онлайн, а также возможность психологической и юридической поддержки. Услуга медицинских консультаций распространяется и на близких владельца карты – супругу и детей.
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