Тихоокеанское
информационное агентство
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17:02, | Новости общества Сахалина и Курил

33% жителей Южно-Сахалинска работа не отпускает даже во снах

33% жителей Южно-Сахалинска работа не отпускает даже во снах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

33% жителей Южно-Сахалинска даже во сне продолжают исполнять свои рабочие обязанности: «Снится, когда авралы»; «Кошмарные сны».

Женщины видят сны о трудовых буднях чуть чаще мужчин — 38% против 28% соответственно, а горожане до 35 лет — чаще, чем те, кто старше, — 40% против 29%.

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Время проведения: 10 февраля — 5 марта 2025 года

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