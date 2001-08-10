16:43, | Новости общества Сахалина и Курил
ВТБ: в феврале наблюдался традиционный сезонный «всплеск» ипотеки, однако «сжатие» ипотечного рынка продолжается
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По предварительным оценкам ВТБ, в феврале российские банки выдали ипотечные кредиты на сумму около 210 млрд рублей. Результат в 1,6 раза больше январского, но более чем на треть меньше, чем в феврале 2024 года.
"Прирост ипотечных продаж по сравнению с январем – сезонное явление, поэтому о кардинальном изменении ситуации говорить не приходится. Год к году сегмент жилищного кредитования по-прежнему демонстрирует отрицательную динамику. Несмотря на наблюдаемое снижение рыночных ставок, они остаются очень высокими, поэтому тренд по «охлаждению» спроса продолжится. Реального оживления спроса можно ждать не раньше 2026 года, когда ставки по рыночным ипотечным программам станут более доступными», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
Основной драйвер роста – программы господдержки, на которые в феврале пришлось около 70% от общего числа сделок на рынке. ВТБ во второй месяц 2025 года провел 8,4 тысячи ипотечных сделок, общий объем которых составил свыше 42 млрд рублей. Это более чем вдвое превышает результат января и примерно сопоставимо с прошлогодним февралем.
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