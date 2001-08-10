Тихоокеанское
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16:02, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинок поздравили с 8 марта в главной островной библиотеке

Сахалинок поздравили с 8 марта в главной островной библиотеке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературно-музыкальный вечер, приуроченный к Международному женскому дню, прошел 6 марта в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Мероприятие собрало членов Южно-Сахалинской местной организации инвалидов Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В рамках праздничной программы гости познакомились с историей праздника и получили множество поздравлений. Концертную часть вечера украсили выступления островных артистов, представивших разнообразные музыкальные и поэтические номера.

На сцене выступили: Светлана Савелова с песнями «Пообещайте мне любовь» и «А он мне нравится», Илья Малеев с композицией «Три года ты мне снилась» и Ирина Малеева с песнями «Желаю» и «Царь государь», также они в дуэте исполнили две композиции «Небо» и «Разговоры». Кроме того, гости услышали музыкальные номера в исполнении специалистов СахОУНБ Алены Палицкой и Виктории Крыловой. Участница творческого объединения «Интонация» Наталья Зенина подарила гостям поэтический номер, а Людмила Татьяничева прочла стихотворение «Женская сила».

Особую атмосферу мероприятию придало теплое поздравление от председателя Южно-Сахалинской местной организации инвалидов Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Светланы Поповой.

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