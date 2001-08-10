Поронайский район принял

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня Поронайский район присоединился к международной патриотической акции «Эстафета Победы 2025». Митинг, посвященный 80-летию Победы прошел на мемориальном комплексе в селе Леонидово. Пограничное управление Российской Федерации запустило акцию с двух направлений. Одна эстафета идет с Брестской крепости, из Беларуси. Второй маршрут – северный – стартовал в городе-герое Мурманске. Сегодня символ прибыл в Поронайский район. Ранее от всей Сахалинской области «Эстафету Победы» принял губернатор Валерий Лимаренко. Символ эстафеты – пограничный столб – напоминает о подвиге воинов-пограничников, которые первыми встретили вторгнувшиеся немецкие войска в 1941 году.

Важным событием митинга стало вручение юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» единственному ныне живущему в Поронайском районе ветерану Алексею Васильевичу Ветрову. Передал награду мэр Поронайского муниципального округа Антон Карпуков. Всего в Поронайском районе вручено 6 медалей. Награда учреждена Указом Президента Владимира Путина в ознаменование 80-летия Победы, в знак глубокого уважения великому подвигу и героизму ветеранов войны и тружеников тыла.

«В одном из своих выступлений Владимир Путин отметил важную роль граждан России в условиях современных вызовов, которые переживает в настоящее время наша страна. Он подчеркнул, что такие качества россиян, как воля, труд, вера в себя, порой самопожертвование, глубокий патриотизм и вера в свою Родину является определяющими для любого нашего человека», - отметил в своей речи Алексей Васильевич Ветров.

- Сейчас ветерану 98 лет. Когда началась война, Алексею Васильевичу было 15 лет. Родной город Пирятин 2 года находился в немецкой оккупации. Когда город освободили, он самовольно ушел на фронт. При обстреле берега реки Днепр получил контузию и отправился на лечение. В 1944 снова встал в ряды Советской Армии. Сражался с фашистами на Финском и 2-м Украинском фронтах. В Польше, в боях под Краковым, был ранен в голову. С войсками дошел до Одера. В 1962 году переехал на Сахалин. В Поронайске более 30 лет работал начальником железнодорожной станции. Несмотря на почтенный возраст, Алексей Васильевич придерживается здорового образа жизни – каждый день зарядка и прогулка, соблюдается режим дня. Жизнь и судьба Алексея Васильевича учит нас – даже в самой сложной ситуации не падать духом, - рассказал мэр Антон Карпуков.

Под звуки метронома участники акции почтили тех, кто бился с врагом на фронте, кто умирал в фашистских концлагерях, кто трудился в тылу, всех, кто выковал Победу. В завершении митинга к мемориалу возложили цветы.