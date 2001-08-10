Сегодня в Ново-Александровске открыли новое отделение полиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в планировочном районе Ново-Александровск города Южно-Сахалинска состоялось торжественное открытие нового отдела полиции. Он расположился по адресу улица Советская, дом 111, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Создание подразделения продиктовано необходимостью повышения уровня безопасности граждан и оперативности реагирования на их обращения, особенно в удалённых от центра города районах, таких, как Березняки, Ключи, Синегорск, Дальнее и других. Теперь сотрудники полиции смогут более эффективно обеспечивать охрану общественного порядка, оперативно реагировать на происшествия и предотвращать правонарушения.

Официальную часть мероприятия открыл начальник УМВД России по Сахалинской области генерал-майор полиции Арсен Исагулов. Он подчеркнул, что открытие нового отдела полиции является значимым шагом в укреплении правопорядка в регионе. В своём выступлении он отметил, что работа полиции направлена в первую очередь на защиту прав и свобод граждан, а доступность правоохранительных органов для населения - один из важнейших факторов стабильности и безопасности.

Заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Гребенюк выразил уверенность, что новый отдел полиции станет не только гарантом правопорядка, но и важным элементом взаимодействия власти, правоохранительных структур и общества. "Сахалинская область последовательно работает над повышением уровня безопасности. Мы делаем всё возможное, чтобы жители могли чувствовать себя защищёнными. Введение в эксплуатацию нового отдела полиции позволит оперативно реагировать на вызовы времени, а также усилит профилактическую работу среди населения", - отметил он.

К собравшимся также обратился вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев. Он подчеркнул, что городская администрация делает всё необходимое для обеспечения безопасности жителей, и открытие нового отдела полиции - важный вклад в развитие правоохранительной инфраструктуры города. Депутат Сахалинской областной Думы Александр Гринберг также поздравил всех с этим знаменательным событием, отметив, что обеспечение правопорядка - одна из первостепенных задач государственной власти, требующая особого внимания и постоянного развития.

Сегодняшний день стал особенным не только благодаря открытию территориального органа внутренних дел. В канун Международного женского дня состоялось торжественное поздравление с присвоением очередных специальных званий и вручение погон сотрудницам полиции.

После официальной церемонии гости мероприятия ознакомились с административным зданием нового отдела полиции, встретились с его сотрудниками и узнали о специфике работы подразделения, увидели оборудование и оснащение, используемое для охраны общественного порядка и расследования преступлений.