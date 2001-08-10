Связисты армейского корпуса на Сахалине провели тренировку по связи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Связисты армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине провели тренировку по связи, в ходе которой военнослужащие отработали организацию противодействия средствам радиоразведки и радиоподавления условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе тренировки, военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию полевого узла связи и организовали взаимодействие вышестоящего штаба с подчинёнными подразделениями.

По легенде тренировки условным противником было установлено подавление основного канала связи батальона управления, после чего связисты поочерёдно выполнили переходы на резервные каналы связи: проводной, спутниковый и радиорелейный.

Подобные тренировки проводятся регулярно с целью повышения профессионального уровня военных связистов, предоставляя им возможность на практике отработать широкий комплекс задач.