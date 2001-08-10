Тихоокеанское
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Связисты армейского корпуса на Сахалине провели тренировку по связи

Связисты армейского корпуса на Сахалине провели тренировку по связи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Связисты армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине провели тренировку по связи, в ходе которой военнослужащие отработали организацию противодействия средствам радиоразведки и радиоподавления условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе тренировки, военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию полевого узла связи и организовали взаимодействие вышестоящего штаба с подчинёнными подразделениями.

По легенде тренировки условным противником было установлено подавление основного канала связи батальона управления, после чего связисты поочерёдно выполнили переходы на резервные каналы связи: проводной, спутниковый и радиорелейный.

Подобные тренировки проводятся регулярно с целью повышения профессионального уровня военных связистов, предоставляя им возможность на практике отработать широкий комплекс задач.

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