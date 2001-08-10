12:08, | Новости общества Сахалина и Курил
6 и 7 марта на территории Невельского района сохранится лавинная опасность
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
6-7 марта 2025 года - лавиноопасно на территории Невельского района, сообщили ТИА "Острова" в региональном противолавинном центре Сахалинского УГМС.
В администрацию муниципального округа и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.
Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий готовы к реагированию. Обстановка, связанная с лавинной опасностью, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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