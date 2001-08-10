Более 460 сахалинских семей получают в этом году ежемесячную выплату из средств материнского капитала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2025 году 461 семья оформила ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Размер выплаты равен детскому прожиточному минимуму в Сахалинской области и составляет 23 393 рублей в месяц, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОСФР по Сахалинской области.

Выплату могут оформить семьи с детьми до трех лет. При этом доход на каждого члена семьи не должен превышать двукратный размер прожиточного минимума на душу населения в регионе. В Сахалинской области это – 48 234 рубля.

«Подать заявление на получение ежемесячной выплаты на детей до трех лет можно на портале госуслуг, в МФЦ или клиентской службе Отделения СФР по Сахалинской области. Денежные средства можно получать на любого ребенка, которому еще не исполнилось трех лет. Правила также позволяют назначить средства на нескольких детей, если при этом не превышается уровень доходов, дающий семье право на поддержку. Помимо этого, вместе с ежемесячной выплатой может быть назначено единое пособие», – пояснила заместитель управляющего Отделением СФР по Сахалинской области Наталья Антонюк.

Если заявление подается до достижения ребенком 6-месячного возраста, семья будет получать выплату с месяца рождения малыша, если позднее – с месяца обращения.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала устанавливается сроком на 12 месяцев, но на срок не более чем до достижения ребенком возраста трех лет. Повторное заявление на ее назначение может быть подано в последний месяц периода, на который она была установлена.

Получить подробную информацию по выплате можно, позвонив в единый контакт-центр Отделения СФР по Сахалинской области: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).