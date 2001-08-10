Жители Южно-Сахалинска рассказали, сколько планируют потратить на подарки к 8 марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

В Южно-Сахалинске в этом году 68% мужчин и 57% женщин планируют делать подарки на 8 Марта. Представители сильного пола чаще всего готовят подарки своим супругам (38%), женщины — мамам (39%). По 5% мужчин и женщин намерены порадовать коллег женского пола.

Кто-то будет дарить только цветы, кто-то — подарок и букет. Женщины планируют потратить в среднем 4500 рублей на подарки и 3100 рублей на цветы. Мужчины же закладывают более существенный бюджет: 6300 рублей на подарки и 4500 рублей на букеты.

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Время проведения: 25 февраля — 3 марта 2025 года