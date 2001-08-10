На Дальнем Востоке младшие офицеры изучают беспилотные летательные аппараты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе учебно-методических сборов, организованных командованием Восточного военного округа (ВВО), несколько сотен младших офицеров изучают беспилотные летательные аппараты (БпЛА), которые широко применяются в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Занятия включают в себя теоретическую и практическую подготовку в специально оборудованном классе. Учебное место оборудовано специальным аппаратным и программным обеспечением, которое позволяет в виртуальном пространстве симулировать полет на БПЛА в различных ситуациях.

Офицеры изучают основы управления БПЛА, включая принципы работы, навигацию, тактическое применение и обслуживание этих аппаратов. Руководители занятий рассказывают тонкости настройки и подготовки аппаратов перед выполнением предстоящих задач, особенности их использования при различных климатических условий

Также военнослужащим рассказывают про беспилотники, используемые противником в зоне специальной военной операции и способы борьбы с ними.

Обучаемые получают знания необходимые при выполнении боевых задач с учётом опыта, который был получен военнослужащими ВВО в ходе СВО.