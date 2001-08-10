Тихоокеанское
информационное агентство
5 Марта 2025
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6 и 7 марта на территории Невельского района сохранится лавинная опасность
12:28, | Новости общества Сахалина и Курил

6 марта выходить на лёд в заливе Мордвинова крайне опасно

6 марта выходить на лёд в заливе Мордвинова крайне опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 марта в заливе Мордвинова, от 14 км автодороги «с. Охотское – м. Свободный» до м. Свободный, под воздействием отжимного ветра и значительных приливо-отливных колебаний уровня моря, ожидается взлом и отрыв припая. На остальных участках залива Мордвинова припай отсутствует. Выходить на лёд крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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