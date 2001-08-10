Военнослужащие на Сахалине тренируются обнаруживать мины-ловушки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине отработали действия по разминированию путей движения войск, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Несмотря на сложные погодные условия островного региона, военные инженера тренируются в поиске, обнаружении и обезвреживании мин-ловушек, самодельных взрывных устройств, а также замаскированных противотанковых мин и растяжек, заложенных на пути следования колонн военной техники и личного состава.

Кроме того, военнослужащие отрабатывают установку минных полей и минно-взрывных заграждений, также им предстоит отработать вопросы инженерного обеспечения войск.

Занятия по инженерной подготовке с военнослужащими армейского корпуса ВВО проводятся под руководством опытных инженеров (инструкторов) ежедневно как в дневное, так и в ночное время суток.