Младшие офицеры на Сахалине совершенствуют навыки ведения общевойскового боя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированными в Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, Республике Бурятия, Амурской области, Еврейской автономии и на Сахалине, началось тактико-огневое комплексное занятие в рамках учебно-методических сборов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На войсковом стрельбище офицеры осваивают общевойсковую, тактическую и тактико-специальную подготовку. Обучение проходит со сменой учебных мест через определенный промежуток времени.

Каждый офицер учится обнаруживать мины при помощи миноискателей, правильно маскировать технику с учетом особенностей рельефа местности, вести стрельбу из различных неудобных положений, при этом нанося огневое поражение противнику за короткий промежуток времени, действовать в наступлении и обороне, штурмовать здания, производить эвакуацию раненного с поля боя и оказывать первую доврачебную помощь.