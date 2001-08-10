В аэровокзале «Южно-Сахалинск» прошла обучающая программа по бережливому производству
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Серию лекций для сотрудников главной авиагавани области провели эксперты регионального Центра компетенций. Образовательный блок – часть федерального проекта «Производительность труда», к которому аэровокзальный комплекс присоединился в начале года, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
На первом этапе участники изучили инструменты производственной системы: анализ, картирование процессов, работу с предложениями по улучшениям, принципы 5С. С их помощью можно оптимизировать процессы и сократить возможные потери. В том числе, лишние затраты времени, ресурсов или неэффективные операции. Методология применима для совершенствования работы как административного корпуса, так и производства.
«Первый модуль заложил прочный фундамент для дальнейшего развития культуры бережливого производства в аэровокзале Южно-Сахалинска. Мы не только передали знания, но и заложили основы подхода, позволяющего сотрудникам самостоятельно выявлять и устранять потери, тем самым повышая качество работы. Это особенно актуально для предприятия, где каждая минута и каждый ресурс имеют огромное значение», – подчеркнул руководитель проекта Максим Поветьев.
К образовательному модулю присоединились руководители служб транспортной (авиационной) безопасности, организации пассажирских перевозок, производственной системы и качества, информационных технологий и связи, а также планово-экономического отдела авиагавани. Всего – 13 человек. На примерах специалисты рассмотрели, как бережливые технологии позволяют ускорить процесс обслуживания пассажиров и повысить качество предоставляемых услуг.
«Перед сотрудниками аэровокзала стоит амбициозная задача: превзойти ожидания пассажиров. Для этого наши сервисы должны оставаться на высшем уровне даже в пиковые периоды по нагрузке. Мы активно работаем над этим, и инструменты производственной системы помогают нам становиться лучше. Уже сейчас мы фиксируем сокращение времени по выполнению отдельных задач. Ожидаем от участия в программе «Производительность труда» долгосрочный эффект», – отметила начальник службы производственной системы и качества АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Елена Старовойт.
В марте сотрудников воздушной гавани ждёт второй этап образовательного проекта – практический. В течение недели под руководством экспертов они будут выполнять диагностику текущего состояния производственных процессов.
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