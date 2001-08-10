Школьников из Южно-Сахалинска научили работать с огнетушителями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Учащиеся 6 «Б» класса, средней образовательной школы №19 посетили Учебно-методический центр ГО и ЧС Сахалинской области, где ребятам совместно со специалистами Пожарно-спасательной службы Сахалинской области рассказали об основах пожарной безопасности, рассказали ТИА "Острова" в пресс- службе ОКУ «ПСС Сахалинской области».
Кроме того, школьникам устроили интерактивную «Кругосветку» под названием «Пожарный – профессия отважных», в рамках которой детей провели по игровым «станциям» на каждой из которых опытные инструкторы центра раскрыли ребятам секреты работы в пожарно-спасательном отряде.
На станции «Тушение» работники УМЦ показали, как гасить огонь из огнетушителя. После этого, на станции «Деблокация» дети увидели, какими инструментами спасатели производят деблокировку пострадавших. Далее детей ждала станция «Рукавная точка», где они учились прокладывать пожарные рукава. А на станции «Оборудование и снаряжение» школьники примеряли на себя боевую одежду пожарного, после чего на станции «Спасательной» они изучали секреты безопасного перемещения пострадавших.
В завершение обучающей экскурсии ребят ждала станция «Боевое развёртывание». К стенам Учебно-методического центра подъехала пожарная машина с выдвижной автолестницей. Водитель автомобиля показал детям, насколько высоко её можно выдвинуть, а пожарный продемонстрировал, как быстро подать ствол пожарного рукава.
По любопытным и весёлым глазам школьников было видно, что им всё понравилось и они довольны. Завершилось мероприятие на крыльце здания УМЦ, на нём школьники и работники центра сделали памятное фото.
В завершение мероприятия специалисты выразили надежду, что полученные знания помогут ребятам уверенно ориентироваться в чрезвычайной ситуации, если это когда-нибудь понадобится.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:25 Сегодня Сегодня утром в Южно-Сахалинске пожарные тушили жилой дом
09:01 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет неделя приемов граждан по вопросам защиты прав в трудовой сфере
09:12 Сегодня За сутки на Сахалине пресечено 142 нарушения правил дорожного движения
- 09:57 Сегодня Островные регбисты сразились за Кубок Сахалинской области
09:10 25 Февраля Мошенники стали чаще выдавать себя за работодателей
11:14 25 Февраля На Сахалине пограничники пресекли деятельность по организации незаконной миграции
09:39 28 Февраля В 2024 году 17 сахалинских работодателей получили компенсацию за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма
13:40 27 Февраля Младшие офицеры ВВО приступили к интенсивному курсу подготовки в рамках учебно-методических сборов
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
11:37 14 Февраля На Сахалине осуждена экс-руководитель муниципального предприятия за хищение 94 миллионов рублей
08:59 5 Февраля Синоптики предупреждают о продолжении метели на Сахалине
Выбор редакции
- 12:39 Сегодня На Сахалине определили сильнейших спортсменов русской борьбы на опоясках
- 12:58 Вчера В Южно-Сахалинске открылась персональная выставка Вероники Осиповой
- 11:27 28 Февраля В городском парке Южно-Сахалинска открылась выставка о заповедном мире Курильских островов
- 09:28 27 Февраля На Сахалине открывается персональная выставка Вероники Осиповой
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?