Школьников из Южно-Сахалинска научили работать с огнетушителями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учащиеся 6 «Б» класса, средней образовательной школы №19 посетили Учебно-методический центр ГО и ЧС Сахалинской области, где ребятам совместно со специалистами Пожарно-спасательной службы Сахалинской области рассказали об основах пожарной безопасности, рассказали ТИА "Острова" в пресс- службе ОКУ «ПСС Сахалинской области».

Кроме того, школьникам устроили интерактивную «Кругосветку» под названием «Пожарный – профессия отважных», в рамках которой детей провели по игровым «станциям» на каждой из которых опытные инструкторы центра раскрыли ребятам секреты работы в пожарно-спасательном отряде.

На станции «Тушение» работники УМЦ показали, как гасить огонь из огнетушителя. После этого, на станции «Деблокация» дети увидели, какими инструментами спасатели производят деблокировку пострадавших. Далее детей ждала станция «Рукавная точка», где они учились прокладывать пожарные рукава. А на станции «Оборудование и снаряжение» школьники примеряли на себя боевую одежду пожарного, после чего на станции «Спасательной» они изучали секреты безопасного перемещения пострадавших.

В завершение обучающей экскурсии ребят ждала станция «Боевое развёртывание». К стенам Учебно-методического центра подъехала пожарная машина с выдвижной автолестницей. Водитель автомобиля показал детям, насколько высоко её можно выдвинуть, а пожарный продемонстрировал, как быстро подать ствол пожарного рукава.

По любопытным и весёлым глазам школьников было видно, что им всё понравилось и они довольны. Завершилось мероприятие на крыльце здания УМЦ, на нём школьники и работники центра сделали памятное фото.

В завершение мероприятия специалисты выразили надежду, что полученные знания помогут ребятам уверенно ориентироваться в чрезвычайной ситуации, если это когда-нибудь понадобится.