Количество обращений жителей Южно-Сахалинска на устранение засоров выросло на треть с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты «РВК-Сахалин» фиксируют увеличение жалоб южносахалинцев на засоры канализации. Число обращений в компанию выросло более чем на треть по сравнению со среднегодовыми показателями и в два раза по сравнению с периодом январь-февраль этого года, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.
Так, например, только на прошлой неделе сотрудники аварийно-восстановительных бригад устранили 90 засоров в системе водоотведения. Всего с начала года сотрудники компании устранили уже 817 засоров (в прошлом году за этот же период было зафиксировано 445 засоров).
Самые частые «находки» в канализации – это предметы, которые нельзя утилизировать в систему – тряпки, влажные салфетки, наполнители для туалетов животных.
«В каждом случае при устранении засора наши специалисты вытаскивают из колодцев малопривлекательные комки, состоящие из ткани, нетканных салфеток, косметики, игрушек и сложно определяемых предметов, которым точно не место в канализации. Обычно все это «склеено» толстым слоем застывшего жира: часть горожан продолжает считать, что остатки еды можно утилизировать в туалет. Искренне призываем всех отличать, что можно отправлять в канализацию, а что нет. Каждый раз, когда аварийно-восстановительная бригада «РВК-Сахалин» выезжает на устранение таких засоров, отнимается время на восстановительные работы по другим направлениям. Мы призываем горожан внимательнее относиться к нашему общему дому – Южно-Сахалинску и беречь его», - рассказывает начальник цеха по эксплуатации и ремонту сетей «РВК-Сахалин» Игорь Маняхин.
Сотрудники производственного блока предприятия отмечают, что абсолютное большинство засоров образуются из-за игнорирования горожанами простых правил пользования канализацией. Сброшенный в унитаз или раковину мусор приводит к нарушению работы системы, выходу стоков наружу, подтоплению квартир, подвалов жилых домов и дворовой территории.
Кроме того, компания напоминает, что водоканал устраняет засоры на магистральных (уличных) сетях. Засорами на внутридовых сетях занимаются управляющие компании.
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