Тихоокеанское
информационное агентство
4 Марта 2025
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5 марта выход на лёд у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасен
12:08, | Новости общества Сахалина и Курил

5 марта выход на лёд у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасен

5 марта выход на лёд у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина, под воздействием отжимного ветра и значительных приливо-отливных колебаний уровня моря, ожидается взлом и отрыв припая. Выходить на лёд крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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