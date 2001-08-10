Волонтеры отряда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тема СВО на сегодняшний день является одной из важнейших тем. Вся наша огромная страна с тревогой и болью следит за событиями, люди переживают за каждого бойца, стараются оказать посильную помощь и поддержку участникам специальной военной операции. По всей стране люди объединились с целью помочь и поддержать российскую армию. В нашем городе "Серебряные волонтеры" принимают участие в создании маскировочных сетей для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.

Воспитанники волонтерского отряда "Надежда" проявили инициативу по оказанию помощи "Серебряным волонтерам" в изготовлении маскировочных сетей для СВО.

Ребята нарезают ленту для плетения сетей, внося свой вклад в достижение победы. Хотя технология изготовления этих сетей уже известна, они делают эти изделия особенными, вкладывая в них свою любовь и тепло, ловко вплетая их в полоски ткани.

"Нам хочется помочь нашим солдатам, порадовать их и поддержать, поэтому мы с радостью беремся за любое дело. Это наш вклад в общее дело победы", - рассказывают ребята из волонтерского отряда "Надежда".