Тихоокеанское
информационное агентство
4 Марта 2025
Сейчас 21:29
89,25|92,85
5 марта выход на лёд у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасен
10:59, | Новости общества Сахалина и Курил

Волонтеры отряда "Надежда" вместе с серебряными волонтерами плетут сети для воинов СВО

Волонтеры отряда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тема СВО на сегодняшний день является одной из важнейших тем. Вся наша огромная страна с тревогой и болью следит за событиями, люди переживают за каждого бойца, стараются оказать посильную помощь и поддержку участникам специальной военной операции. По всей стране люди объединились с целью помочь и поддержать российскую армию. В нашем городе "Серебряные волонтеры" принимают участие в создании маскировочных сетей для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.

Воспитанники волонтерского отряда "Надежда" проявили инициативу по оказанию помощи "Серебряным волонтерам" в изготовлении маскировочных сетей для СВО.

Ребята нарезают ленту для плетения сетей, внося свой вклад в достижение победы. Хотя технология изготовления этих сетей уже известна, они делают эти изделия особенными, вкладывая в них свою любовь и тепло, ловко вплетая их в полоски ткани.

"Нам хочется помочь нашим солдатам, порадовать их и поддержать, поэтому мы с радостью беремся за любое дело. Это наш вклад в общее дело победы", - рассказывают ребята из волонтерского отряда "Надежда".

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?