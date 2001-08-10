Дальневосточные офисы Почта Банка начали продажу продуктов ВТБ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Почта Банк начал продажу продуктов ВТБ в 125 клиентских центрах 48 регионов России. До конца марта проект охватит более 300 точек обслуживания Почта Банка по всей стране.
«Начало интеграции с Почта Банком позволяет нам расширить доступ розничных клиентов к банковским услугам. Первые клиентские центры уже начали обслуживать клиентов ВТБ, а с осени мы приступим к смене вывесок. Масштабный процесс объединения офисов завершится к середине следующего года и затронет несколько тысяч точек продаж. В итоге клиенты Почта Банка смогут как и ранее получать финансовые услуги в привычных для себя локациях, в том числе непосредственно через сотрудников Почты России», – рассказала Светлана Сырцова, руководитель департамента администрирования сети — старший вице-президент ВТБ.
С середины февраля в клиентских центрах Почта Банка розничные клиенты могут оформить любой из продуктов ВТБ, включая получение дебетовой или кредитной карт, открытие вклада или накопительного счета, подключение программы лояльности и семейного банка, подачи заявок на автокредитование или ипотеку, перевести в ВТБ пенсию или зарплату.
Клиентам пенсионного возраста ВТБ предлагает специальные условия по вкладам и накопительным счетам, программе лояльности и другим продуктам.
«Клиентам Почта Банка в 125 клиентских центрах теперь доступна вся розничная линейка ВТБ. Кроме обслуживания в офисах, клиентам Почта банка доступен выездной сервис ВТБ. Мобильные менеджеры готовы доставить банковские продукты в офис, на тренировку, в ресторан или домой к клиенту», – комментирует Василий Палаткин, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент.
Доставка ВТБ доступна более 121 млн жителей России в 4,6 тыс. населенных пунктов страны. Кроме того, клиенты ВТБ, РНКБ и Почта банка могут обслуживаться в объединенной банкоматной сети, которая обеспечивает им бескомиссионное снятие и внесение наличных во всех устройствах самообслуживания группы.
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