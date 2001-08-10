Тихоокеанское
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09:01, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пройдет неделя приемов граждан по вопросам защиты прав в трудовой сфере

В Южно-Сахалинске пройдет неделя приемов граждан по вопросам защиты прав в трудовой сфере

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неделя приемов граждан по вопросам защиты прав в трудовой сфере пройдет с 10 по 14 марта 2025 года на базе региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Д. А. Медведева. В приемах примут участие депутаты всех уровней от партии "Единая Россия", региональные органы исполнительной власти, представители профильных ведомств, юристов.

Приемы пройдут по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 40/1 (Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия"), телефон для справок: +7(4242)500-090.

 План-график приемов:

Дата проведения

Вопросы приема

10 марта

 

12:00 – 13:00 

Защита прав работников по трудовому законодательству. Способы защиты прав трудящихся.

Обеспечение права на обязательное социальное страхование работников.

11 марта

12:00 – 13:00

Соблюдение и реализация трудовых прав: на справедливую и равную оплату за равный труд; невыплата заработной платы; длительные задержки выплаты заработной платы; незаконное увольнение с работы; привлечение к работам в выходные и праздничные дни без надлежащего оформления и оплаты.

12 марта

12:00 – 13:00 

Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами.

Изменения трудового законодательства в области охраны труда в 2025 году.

13 марта 

12:00 – 13:00   

Защита прав предпринимателей. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности.

14 марта 

12:00 – 13:00

Юридическая помощь по трудовым спорам.

 

 

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