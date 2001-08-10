Тихоокеанское
информационное агентство
4 Марта 2025
Сейчас 01:30
88,26|91,57
4 марта выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
17:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

4 марта выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно

4 марта выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина припай неустойчив, под воздействием приливо-отливных колебаний уровня моря, ожидается взлом, разрушение и отрыв припая. Выходить на лёд крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?