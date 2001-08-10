Только 9% жителей Южно-Сахалинска собираются использовать отгулы для дополнительного отдыха на 8 Марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

В марте не будет сокращенной рабочей недели, хотя Международный женский день приходится на субботу. Дополнительный выходной правительство перенесло на 13 июня.

9% работающих южносахалинцев хотят продлить свой отдых на 8 Марта, используя для этого отпуска или отгулы. У 63% опрошенных нет подобных планов. А 16% пока не определились.

Среди тех, кто хочет отдохнуть дольше, работники в возрасте от 35 до 45 лет (10%). Чаще всего же увеличить время отдыха хотят граждане, чей доход составляет от 100 тысяч рублей в месяц (14%).

Интересно, что мужчины чаще, чем женщины, планируют продлить выходные с помощью отпусков и отгулов: 12 и 7% соответственно.