Только 9% жителей Южно-Сахалинска собираются использовать отгулы для дополнительного отдыха на 8 Марта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.
В марте не будет сокращенной рабочей недели, хотя Международный женский день приходится на субботу. Дополнительный выходной правительство перенесло на 13 июня.
9% работающих южносахалинцев хотят продлить свой отдых на 8 Марта, используя для этого отпуска или отгулы. У 63% опрошенных нет подобных планов. А 16% пока не определились.
Среди тех, кто хочет отдохнуть дольше, работники в возрасте от 35 до 45 лет (10%). Чаще всего же увеличить время отдыха хотят граждане, чей доход составляет от 100 тысяч рублей в месяц (14%).
Интересно, что мужчины чаще, чем женщины, планируют продлить выходные с помощью отпусков и отгулов: 12 и 7% соответственно.
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