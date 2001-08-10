Тихоокеанское
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Более 100 сахалинцев почтили память Героя России Ромашина турниром по рукопашному бою

Более 100 сахалинцев почтили память Героя России Ромашина турниром по рукопашному бою

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат и первенство города Южно-Сахалинска по рукопашному бою, посвященные памяти Героя России С.В. Ромашина, прошёл в учебно-тренировочном центре «Восток» Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В этом году участие в соревнованиях приняли более 100 спортсменов старше 12 лет из двенадцати различных федераций и спортивных клубов областного центра.

Уже 23 год подряд федерация рукопашного боя проводит эти состязания. В этом году турнир организован при поддержке объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо".

Сергей Викторович Ромашин учился и окончил среднюю школу № 3 Южно-Сахалинска, был мастером спорта по рукопашному бою. По собственной инициативе он был переведен в отряд специального назначения «Вымпел». Во время первой чеченской войны тяжелораненый Ромашин ценой собственной жизни обеспечил выход товарищей из окружения, взорвав себя и окруживших его боевиков противотанковой гранатой.

По итогам ярких и напряжённых поединков места в общекомандном зачёте распределились следующим образом.

В первенстве золото взяла федерация рукопашного боя Сахалинской области, серебро завоевал спортивный клуб «Алыш», а почётная бронза у спортивного клуба «Триумф».

В командном зачёте чемпионата безоговорочным победителем стал СК «Триумф», на втором месте оказался «Рубеж», а третью ступень занял «Алыш».

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