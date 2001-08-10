Тихоокеанское
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15:19, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Амурской области медведи проснулись после зимней спячки

В Амурской области медведи проснулись после зимней спячки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области после зимней спячки проснулись бурые медведи - на территории Хинганского заповедника, пишет ИА "Порт Амур", ммылаясь на Telegram заповедника.

Медведи, по информации специалистов, проснулись уже в последних числах февраля, раньше "средних многолетних сроков".

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