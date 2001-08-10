Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За три месяца главная воздушная гавань региона обслужила 302 174 путешественника. По сравнению с прошлым зимним периодом пассажиропоток вырос на 5%, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

По объёмам грузовых перевозок аэровокзальный комплекс так же зафиксировал прирост. Согласно данным отчётов, зимой в южно-сахалинской обработали 4 127 556 кг груза и почты. Это на 44% показателей за прошлый сезон. Количество бортов, принятых на обслуживание в авиагавани, - 2 932, что на 7% больше результатов зимы 2023/2024.

Повышенный трафик по пассажирским авиаперевозкам пришёлся на январь. В этом месяце услугами аэровокзального комплекса воспользовались 103 186 человек. По числу самолётовылетов лидером так же стал второй месяц зимы, а вот пальму первенства по обслуживанию грузов взял февраль. За самый короткий месяц года сотрудники авиатерминала приняли и отправили 1 317 334 кг груза и почты.

Что до пассажирского трафика – он превысил показатели февраля 2024 года на 2%. Всего за 28 дней через главную авиагавань региона прошли 95 506 человека.

«Зиму этого года мы провели активно, с большими результатами по пассажирскому трафику и объёмам грузовых перевозок, но и это ещё не всё. Команда аэровокзала активно улучшала сервисы и вводила новые. Так, у нас появилась услуга доставки спортивного инвентаря, а ещё мы открыли комнату отдыха для маломобильных пассажиров. Впереди – ещё более «горячий» сезон, полный перемен. Мы готовимся к старту весенне-летнего периода, запуску новых рейсов и открытию направлений», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Сезон весенне-летней навигации в аэровокзале Южно-Сахалинска стартует в конце марта. К этому моменту сотрудники воздушной гавани проведут серию учений, в том числе, со специалистами МЧС, а также подготовят оборудование к работе в высоком периоде.