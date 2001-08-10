Тихоокеанское
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09:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине снято ограничение движения транспорта по дороге Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск

На Сахалине снято ограничение движения транспорта по дороге Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 09:30 снято ограничение для движения общественного транспорта на участке региональной автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск с 171 по 222 км (Ильинское - Красногорск), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Возобновлена работа межмуниципальных автобусов:

- №523 Южно-Сахалинск – Углегорск;

- №525 Южно-Сахалинск – Красногорск;

- №527 Южно-Сахалинск – Шахтерск.

Информацию о снятии ограничений на других участках обещают опубликовать дополнительно.

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