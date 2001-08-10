В Сахалинской области прошел единый день приёмов по вопросам получения выплат участниками СВО и их семьями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» состоялся единый день приёмов, посвящённый вопросам получения выплат участникам специальной военной операции и их семьям. Мероприятие прошло при участии руководителя региональной общественной приемной партии Татьяны Рудаковой, руководителя фракции «Единая Россия» в Сахалинской областной Думе Алексея Плотникова, уполномоченного по защите прав ребенка в Сахалинской области Любови Устиновской, представителей ассоциации юристов Российской Федерации в Сахалинской области, регионального министерства социальной защиты, аппарата уполномоченного по правам человека Сахалинской области, фонда защитников Отечества и комитета семей воинов Отечества, а также военнослужащих.
Большинство обращений, поступивших от участников СВО, ветеранов боевых действий и их родственников, касались вопросов получения выплат как по линии министерства социальной защиты, так и по линии министерства обороны РФ. Основные темы обращений включали порядок оформления выплат, сбор необходимых документов и подачу заявлений на оказание помощи.
По всем поступившим вопросам были даны развернутые консультации в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, заявителям будет оказана помощь в формировании пакетов документов, сборе недостающих справок и, при необходимости, в сопровождении специалистами для решения их вопросов.
«Для нас важно, чтобы каждый участник специальной военной операции и члены их семей могли оперативно получить всю необходимую поддержку. Сегодняшний день приёмов показал, насколько востребована такая форма работы. Мы продолжим оказывать помощь и содействие в решении вопросов, связанных с выплатами и другими мерами поддержки», – отметила руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Татьяна Рудакова.
Напомним, что Сахалинское региональное отделение партии «Единая Россия» реализует на территории области Народную программу, разработанную на основе наказов жителей Сахалина и Курил. Программа охватывает ключевые отрасли экономики и социальной сферы, направленные на улучшение качества жизни всех жителей региона.
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