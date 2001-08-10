35% жителей Южно-Сахалинска брали кредит за последние полгода
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Положительного мнения о кредитах чаще придерживаются те, кто ими пользуется. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Южно-Сахалинска.
За последние 6 месяцев кредитами воспользовались 35% жителей Южно-Сахалинска, причем этот финансовый инструмент более популярен у мужчин, чем у женщин.
Чаще тех, кто моложе и тех, кто старше, берут в долг у банков горожане в возрасте от 35 до 45 лет (42% из них кредитовались в последние полгода).
60% опрошенных считают, что кредит — это ни что иное, как прямая дорога в долговую яму. По мнению 14% респондентов — это полезный финансовый инструмент и прекрасная возможность приобрести желаемое: «Нужно с головой брать кредиты, понимая всю ответственность. Лучше с ними, чем без них». Чаще такого мнения придерживаются женщины, чем мужчины. Положительное мнение о кредитах чаще высказывают те, кто ими пользовался (26% против 8%).
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Время проведения: 10—26 февраля 2025 года
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