Жителям Дальнего Востока предлагают стать участником театрального интенсива
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках VI Фестиваля театров Дальнего Востока, который пройдет в Южно-Сахалинске с 23 июня по 5 июля 2025 года, запланирована обучающая программа «PRоба пера» для тех, кто пишет или хочет научиться писать о театре. На прошлом фестивале обучение прошли 25 человек из Южно-Сахалинска, Хабаровска, Улан-Удэ, Якутска, Владивостока, Благовещенска. Лекции, семинары и мастер-классы провели театральные российские критики Ирина Ганзера, Глеб Ситковский, Ирина Андреева и Анна Степанова.
Участниками интенсива «PRоба пера» станут культурные журналисты, блогеры, сотрудники отделов по связям с общественностью и завлиты театров дальневосточного региона. На протяжении всего фестиваля их ждет насыщенная обучающая программа, мастер-классы от ведущих российских театральных критиков и экспертов, просмотр спектаклей и посещение специальных мероприятий VI Фестиваля театров Дальнего Востока, участие в практические заданиях, обсуждениях спектаклей-участников, а также в выпуске фестивальной газеты «Критика театрального разума».
Участие в проекте бесплатное, расходы по проживанию и проезду участников Фестиваль берет на себя. Обязательное условие для соискателей – проживание на территории Дальнего Востока. Сбор заявок продлится до 31 марта 2025 года (включительно), после этого кураторы проекта назовут имена участников интенсива «PRоба пера».
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