Тихоокеанское
информационное агентство
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28 февраля на время закроют движение по трассе Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск
14:52, | Новости общества Сахалина и Курил

В четырех районах Сахалина прогнозируется лавинная опасность

В четырех районах Сахалина прогнозируется лавинная опасность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

01-03 марта 2025 года - лавиноопасно на территории Смирныховского, Томаринского,  Невельского и Холмского  районов, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.

В администрации указанных муниципальных округов и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий готовы к реагированию. Обстановка, связанная с лавинной опасностью, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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