28 февраля на время закроют движение по трассе Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 14:00 28 февраля на участке автодороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск от 152 до 154 км закрыто движение для всех видов транспорта. Это связано с проведением работ по принудительному спуску лавин, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Просим учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Участок будет открыт для движения после завершения работ.