Тихоокеанское
информационное агентство
28 Февраля 2025
Сейчас 15:48
87,70|92,04
28 февраля на время закроют движение по трассе Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск
13:27, | Новости общества Сахалина и Курил

28 февраля на время закроют движение по трассе Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск

28 февраля на время закроют движение по трассе Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 14:00 28 февраля на участке автодороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск от 152 до 154 км закрыто движение для всех видов транспорта. Это связано с проведением работ по принудительному спуску лавин, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Просим учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Участок будет открыт для движения после завершения работ.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?