На Сахалине военнослужащие осваивают навыки стрельбы из противотанкового гранатомета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), заключившие первые контракты с минобороны России, осваивают навыки стрельбы из противотанкового гранатомета РПГ-7В, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Троицкий», перед началом стрельб штатными выстрелами, гранатометчики отработают навыки с использованием приспособлений для учебной стрельбы.

Военнослужащие научились вести разведку целей, выбирать, оборудовать и маскировать огневые позиции, определять исходные данные для стрельбы в различных погодных и климатических условиях, пользоваться дневными и ночными приборами наблюдения и прицеливания.

Военнослужащим предстоит поразить мишени, имитирующие, легкобронированную технику условного противника.

Занятия с военнослужащими ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции (СВО).