Тихоокеанское
информационное агентство
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12:56, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие осваивают навыки стрельбы из противотанкового гранатомета

На Сахалине военнослужащие осваивают навыки стрельбы из противотанкового гранатомета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), заключившие первые контракты с минобороны России, осваивают навыки стрельбы из противотанкового гранатомета РПГ-7В, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Троицкий», перед началом стрельб штатными выстрелами, гранатометчики отработают навыки с использованием приспособлений для учебной стрельбы.

Военнослужащие научились вести разведку целей, выбирать, оборудовать и маскировать огневые позиции, определять исходные данные для стрельбы в различных погодных и климатических условиях, пользоваться дневными и ночными приборами наблюдения и прицеливания.

Военнослужащим предстоит поразить мишени, имитирующие, легкобронированную технику условного противника.

Занятия с военнослужащими ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции (СВО).

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