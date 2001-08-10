Власти Камчатки займутся перекупщиками, скупающими рыбу по социальным ценам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Минрыбхоз обратился в контрольные органы края с просьбой проверить ситуацию массовой скупки рыбной продукции по социальной цене. При норме в 5 кило разовые покупки по карте превышали 40, пишет ИА "Кам 24".

Заместитель министра рыбного хозяйства Камчатского края Сергей Названов рассказал, что от горожан стали поступать жалобы о том, что в торговых точках продукция программы «Рыба Камчатская» быстро исчезает.

Как стало известно ИА «Кам 24», есть покупатели, которые приобретают рыбопродукцию в гораздо большем, чем положено, объеме. Четыре человека приобрели свыше 80 килограммов рыбы, а один из покупателей с помощью социальной карты приобрел свыше 100 кило. Отдельные разовые покупки превышали 40 килограммов.

Со слов Названова, с правоохранительными органами проведут работу для выработки совместных решений и действий по пресечению использования социальной рыбопродукции в коммерческих целях.

Сегодня выдано более 6 тысяч социальных карт. Рыбная продукция по социальной цене отпускается при наличии социальной карты жителя Камчатки.