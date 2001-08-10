Тихоокеанское
информационное агентство
27 Февраля 2025
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"Аврора" открыла продажу билетов на рейс из Хабаровска в Оху по летнему расписанию
18:12, | Новости общества Сахалина и Курил

"Аврора" открыла продажу билетов на рейс из Хабаровска в Оху по летнему расписанию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В период с 30 марта по 25 октября рейс будет выполняться два раза в неделю. В настоящее время открыта продажа:

- в апреле - по средам и субботам;

- в мае - по четвергам и субботам;

- с июня по октябрь - по субботам.

Информация об открытии продажи авиабилетов на вторую частоту в период с июня по октябрь будет размещена дополнительно.

Тариф экономического класса 5843 рублей.

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