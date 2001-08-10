Каждый четвертый молодой житель Дальнего Востока готов к релокации в поисках работы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил готовность к релокации молодых специалистов.
В целом по РФ к смене места жительства ради работы готовы 23% экономически активных россиян: 30% мужчин и 17% женщин.
Молодежь реже, чем те, кто старше, готова к релокации в поисках работы: лишь каждый шестой (16%) в возрасте от 18 до 24 лет поставил отметку в резюме о возможности переезда, причем молодые мужчины делали это чаще девушек (18% против 15% соответственно).
Молодежь не желает покидать центральные регионы. Только каждый девятый соискатель из Москвы (11%) в возрасте от 18 до 24 лет рассматривает предложения работодателей из другого региона. Из северной столицы готов уехать только каждый восьмой (12%), из ЦФО — 13% молодых россиян.
Меньше остальных привязаны к текущему месту жительства молодые люди из ДФО — каждый четвертый (25%) указал в резюме, что рассматривает предложения из других регионов, из ЮФО готовы переехать 22% россиян в возрасте от 18 — 24 лет, из Приволжского и Сибирского ФО по 21%.
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