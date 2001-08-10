Тихоокеанское
информационное агентство
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14:15, | Новости общества Сахалина и Курил

Выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина 28 февраля крайне опасно

Выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина 28 февраля крайне опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина, под воздействием отжимного ветра и значительных приливо-отливных колебаний уровня моря, ожидается взлом и отрыв припая. Выходить на лёд крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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