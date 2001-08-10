Младшие офицеры ВВО приступили к интенсивному курсу подготовки в рамках учебно-методических сборов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Младшие офицеры соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), проходящие военную службу в Республике Бурятия, острове Сахалин, Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях, Амурской области и Еврейской автономии, приступили к интенсивному курсу подготовки в рамках учебно-методических сборов на одн6ом из полигонов ВВО в Хабаровском крае, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В целях качественной подготовки для военнослужащих развернуто более 10 учебных мест: бой в траншее, борьба с беспилотными летательными аппаратами при помощи гладкоствольного оружия, ведение боя в наступлении и при отходе, армейская тактическая стрельба, бой в населенном пункте, стрельба из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В.

Занятия организованы под руководством опытных инструкторов – участников специальной военной операции.