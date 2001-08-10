Воду в Аниве покрасят в ярко зеленый цвет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей Анивы предупреждают: с 3 марта "Сахалинская Теплоснабжающая Компания" начнёт вводить в систему отопления химический реагент "Уранин-А", который окрасит воду в ярко-зелёный цвет, сообщает astv.ru.

"Уранин-А" применят для поиска утечек и обнаружения несанкционированного разбора горячей воды из тепловой сети.

Тем, кто увидит подозрительные ярко-зелёные пятна, нужно незамедлительно сообщить об этом в диспетчерскую службу "СТК" по телефонам: 8 (42441) 4-11-81 и 8-914-751-39-29.

Специалисты также напоминают: разбирать сетевую воду из закрытой системы теплоснабжения запрещено. Это чревато остановкой работы котельной и может привести к чрезвычайной ситуации, сообщает Муниципальный центр Анивы.