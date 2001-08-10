Тихоокеанское
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11:09, | Новости общества Сахалина и Курил

Поронайские педагоги готовятся к региональному конкурсу "Педагог года - 2025"

Поронайские педагоги готовятся к региональному конкурсу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Победители муниципального конкурса "Педагог года-2025" активно участвуют в мероприятиях по подготовке к региональному конкурсу. Поронайские педагоги Татьяна Маховская, Вера Алексеева и Анна Суслова посетили Установочный семинар в Южно-Сахалинске. Они будут представлять наш район на областном этапе. 
 
В ходе семинара они прослушали лекции и консультации от финалистов Всероссийских профессиональных конкурсов.
 
Также педагоги принимают участие в тренингах, практикумах и мастер-классах, что помогает развивать профессиональные навыки и укрепляет командный дух.
 
Поронайцы гордятся своими педагогами и уверены, что их усилия обеспечат успех на региональных испытаниях.

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