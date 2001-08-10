Опубликован график выплат детских пособий жителям Сахалинской области в марте 2025 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В марте 2025 года Отделение Социального фонда России по Сахалинской области перечислит на банковские счета получателей выплаты и пособия, согласно с графиком, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОСФР по Сахалинской области.
Сахалинским семьям, которые получают выплаты от Социального фонда на счет в банке, 3 марта будут перечислены:
- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
- выплата на первого ребенка до трех лет;
- пособие на ребенка военнослужащего по призыву и мобилизованного;
- ежемесячная денежная компенсация военнослужащим и членам их семей;
- компенсационная выплата в связи с расходами за услуги ЖКХ.
Ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет Отделение СФР по Сахалинской области перечислит 5 марта.
В связи с тем, что 8 марта приходится на выходной день, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям будет перечислено досрочно с 5 по 7 марта.
Важно: выплаты на банковские карты производятся в течение всего дня. Если денежные средства не поступили утром, то нужно дождаться средств до окончания дня.
При получении детских пособий через отделения почтовой связи выплаты будут произведены в марте в зависимости от графика работы конкретного отделения почтовой связи.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам единого-контакт центра по номеру: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
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