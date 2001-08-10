Средняя ожидаемая зарплата в Сахалинской области составила 80 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аналитики российского рекрутингового онлайн-ресурса hh.ru выяснили, у каких специалистов из Сахалинской области заметнее всего выросли зарплатные ожидания по сравнению с прошлым годом.
По данным базы резюме hh.ru, в начале 2025 года средняя ожидаемая заработная плата в Сахалинской области составила 80 тысяч рублей и не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средние зарплатные ожидания сахалинцев также превысили показатели по стране, которые составили 70 тысяч рублей.
При этом наиболее значимый рост ожидаемых зарплат в Сахалинской области произошел у специалистов из сферы сельского хозяйства: по сравнению с прошлым годом, желаемая сумма доходов у таких кандидатов выросла сразу на 50 тысяч рублей, или на +50% (январь 2025 к январю 2024). Далее идут кадры из добывающей отрасли, а также сотрудники сферы производства и сервисного обслуживания (рост суммы ожиданий на 30 тысяч рублей, или +30%), HR-специалисты (рост на 29,7 тысячи рублей, или +33%), ИТ-специалисты (рост на 22,1 тысячи рублей, или +20%), строители и юристы (рост на 20 тысяч рублей, или +20%), сотрудники сферы закупок (рост на 19,7 тысячи рублей, или +20%), водители и логисты (рост на 16,9 тысячи рублей, или +20%), специалисты из сферы стратегии, инвестиций и консалтинга (рост на 15,7 тысячи рублей, или +10%).
На самые высокие заработные платы в данный момент в регионе претендуют соискатели из таких направлений, как «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (165,7 тысячи рублей в среднем), «Высший и средний менеджмент» (155,8 тысячи рублей), «Сельское хозяйство» (150 тысяч рублей), «Информационные технологии» (135 тысяч рублей), а также «Производство, сервисное обслуживание» и «Добыча сырья» (по 130 тысяч рублей).
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