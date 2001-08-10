Стартовал новый сезон народной акции

Трогательные рисунки участников акции появятся в цифровой галерее, на памятных открытках для ветеранов Великой Отечественной войны и бойцов СВО, на экранах и рекламных щитах центральных улиц городов, открытых экспозициях. Лучшие исследовательские работы будут изданы в методическом сборнике.

В текущем сезоне проведения акции учреждена новая спецноминация к Году защитника Отечества – «Мой герой», посвященная защитникам Отечества разных исторических эпох. Продолжится прием работ по традиционным номинациям: «детское художественное творчество и декоративно-прикладное искусство», «методическая разработка», «наследники Великой Победы» (специальная номинация, посвященная участникам СВО).

Народная акция «Рисуем Победу» с каждым годом расширяет количество и географию своих участников, стремящихся сохранить память о победе в Великой Отечественной войне и ратных подвигах наследников поколения победителей в наши дни. В прошедшем 2024 году в акции прияло участие почти полтора миллиона участников, созданные юными художниками работы сложились на сайте акции тысячами разноцветных пикселов в грандиозную мозаику, изображающую легендарный орден «Победа».

Участники акции «вооружившись» кисточками, красками и карандашами, заявили всему миру, что они помнят своих Героев, чётко знают, кто победил во Второй мировой войне, кто спас мир от фашизма. Многие работы были посвящены героям нашего времени – бойцам армии России, вставшим на защиту суверенитета страны. Сайт акции подвергся многочисленным кибератакам с территорий недружественных государств, а в России был признан «лучшим патриотическим проектом страны в формате онлайн» по итогам Национальной премии «Патриот».

Работы можно загрузить в дистанционном формате на сайт акции www.risuem-pobedu.ru до 1 мая 2025 года. Итоги Народной акции «Рисуем Победу-2025» подведут в День Победы.