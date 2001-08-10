Тихоокеанское
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Стартовал новый сезон народной акции "Рисуем Победу"

Стартовал новый сезон народной акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 февраля, в День защитника Отечества, во всех регионах Российской Федерации и государствах СНГ стартует новый сезон народной акции «Рисуем Победу» – одного из самых масштабных и трогательных детских патриотических проектов, объединяющих сотни тысяч юных участников и их наставников на основе памяти о Победе в Великой Отечественной войне и ратных подвигах наследников поколения победителей в наши дни. Принять участие в Акции может каждый, загрузив творческую или исследовательскую работу на сайт www.risuem-pobedu.ru и получив памятный электронный диплом.
 
«23 февраля стартует новый сезон нашей масштабной Народной акции «Рисуем Победу». Президент Владимир Путин 2025 год объявил Годом защитника Отечества. Это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект «Рисуем Победу» стал международным, он защищает историческую правду и сплачивает наши народы. Мы обязаны не допустить переписывания истории. Это наш долг перед поколением победителей и будущими поколениями», - координатор федерального партийного проекта «Новая школа», заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по просвещению Алёна Аршинова.

Трогательные рисунки участников акции появятся в цифровой галерее, на памятных открытках для ветеранов Великой Отечественной войны и бойцов СВО, на экранах и рекламных щитах центральных улиц городов, открытых экспозициях. Лучшие исследовательские работы будут изданы в методическом сборнике.

В текущем сезоне проведения акции учреждена новая спецноминация к Году защитника Отечества – «Мой герой», посвященная защитникам Отечества разных исторических эпох. Продолжится прием работ по традиционным номинациям: «детское художественное творчество и декоративно-прикладное искусство», «методическая разработка», «наследники Великой Победы» (специальная номинация, посвященная участникам СВО).

Народная акция «Рисуем Победу» с каждым годом расширяет количество и географию своих участников, стремящихся сохранить память о победе в Великой Отечественной войне и ратных подвигах наследников поколения победителей в наши дни. В прошедшем 2024 году в акции прияло участие почти полтора миллиона участников, созданные юными художниками работы сложились на сайте акции тысячами разноцветных пикселов в грандиозную мозаику, изображающую легендарный орден «Победа».

Участники акции «вооружившись» кисточками, красками и карандашами, заявили всему миру, что они помнят своих Героев, чётко знают, кто победил во Второй мировой войне, кто спас мир от фашизма. Многие работы были посвящены героям нашего времени – бойцам армии России, вставшим на защиту суверенитета страны. Сайт акции подвергся многочисленным кибератакам с территорий недружественных государств, а в России был признан «лучшим патриотическим проектом страны в формате онлайн» по итогам Национальной премии «Патриот».

Работы можно загрузить в дистанционном формате на сайт акции www.risuem-pobedu.ru до 1 мая 2025 года. Итоги Народной акции «Рисуем Победу-2025» подведут в День Победы. 

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