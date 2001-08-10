Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2025
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На Сахалине ограничили движение на участке трассы Южно-Сахалинск - Холмск
14:31, | Новости общества Сахалина и Курил

На месте закрытого участка трассы на Сахалине собирается колонна автомобилей

На месте закрытого участка трассы на Сахалине собирается колонна автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередь из автомобилей собирается около Огоньков - в районе закрытого из-за метели участка холмской трассы. Очевидец также показал обстановку на дороге до введения ограничения - на кадрах из-за снега и ветра почти ничего не видно, сообщает astv.ru.

В настоящее время около Огоньков собрались уже минимум 15 машин.

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