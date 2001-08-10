На месте закрытого участка трассы на Сахалине собирается колонна автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередь из автомобилей собирается около Огоньков - в районе закрытого из-за метели участка холмской трассы. Очевидец также показал обстановку на дороге до введения ограничения - на кадрах из-за снега и ветра почти ничего не видно, сообщает astv.ru.

В настоящее время около Огоньков собрались уже минимум 15 машин.