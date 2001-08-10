Тихоокеанское
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12:43, | Новости общества Сахалина и Курил

Бойцы на Сахалине учатся поражать боевую технику противника с помощью квадракоптеров

Бойцы на Сахалине учатся поражать боевую технику противника с помощью квадракоптеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине операторы беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), учатся поражать боевую технику условного противника с помощью квадрокоптеров, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Занятия организованы на полигоне «Троицкий», где инструкторы помогают бойцам освоить азы управления дронами.

Программа обучения операторов БпЛА проходит в три этапа. Сначала теоретические занятия, в которые входят основы аэродинамики, разновидности дронов, затем работа на симуляторах, после чего военнослужащие переходят к практическому управлению дронов на местности.

Помимо этого, на практике военнослужащие выполняют сброс с квадрокоптера учебной гранаты с высоты до 60 метров. Сброс производится по цели, которая имитирует люк боевой машины или окоп условного противника.

В ходе занятий военнослужащие получают основные знания и навыки, необходимые операторам БпЛА при выполнении боевых задач с учётом особенностей рельефа местности в местах проведения специальной военной операции.

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