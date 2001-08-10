В сахалинском минспорте чествовали лучших спортсменов 2024 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В министерстве спорта Сахалинской области подвели итоги традиционного регионального конкурса «Спортсмен года» и «Спортсмен месяца» за март, июль, сентябрь, октябрь и ноябрь 2024 года, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Атлетов поздравил глава спортивной отрасли региона Артем Подшивалов, пожелав ребятам дальнейших успехов в достижении спортивных высот.

Спортсменом года признан Константин Коковуров, он же стал лучшим в марте и июле. Константин входит в сборную команду РФ по каратэ, является неоднократным победителем и призером всероссийских и международных соревнований. Он занял 1 место на международных соревнованиях по каратэ в Сочи и в городе Чачак (Сербия) в 2024 году.

Каратист Никита Большаков был отмечен сильнейшим в сентябре, он также входит в сборную команду РФ. В прошлом году он заслужил медаль высшей пробы на международном турнире по каратэ (кумите, до 60 кг).

Член сборной команды России Евгений Сон достиг высших результатов в октябре, взяв золото на международных соревнованиях по каратэ (кумите, до 67 кг) в Новосибирске.

Константин Коковуров, Никита Большаков, Евгений Сон являются спортсменами Центра спортивной подготовки.

В ноябре отличилась представительница парусного спорта Дарья Костина. Участница сахалинской сборной команды завоевала серебряную награду на международных стартах «33-я Геленджикская регата».