Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2025
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12:27, | Новости общества Сахалина и Курил

27 февраля выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно

27 февраля выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Под воздействием отжимного ветра и значительных приливо-отливных колебаний уровня моря, ожидается взлом и отрыв припая, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

27 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина, под воздействием отжимного ветра и значительных приливо-отливных колебаний уровня моря, ожидается взлом и отрыв припая. Выходить на лёд крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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