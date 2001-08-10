12:27, | Новости общества Сахалина и Курил
27 февраля выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Под воздействием отжимного ветра и значительных приливо-отливных колебаний уровня моря, ожидается взлом и отрыв припая, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
27 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина, под воздействием отжимного ветра и значительных приливо-отливных колебаний уровня моря, ожидается взлом и отрыв припая. Выходить на лёд крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
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Новости общества Сахалина и Курил
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