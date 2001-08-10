Розничный кредитный портфель ВТБ в Сахалинской области вырос на 16%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По итогам 2024 года портфель кредитов частных клиентов ВТБ на Сахалине увеличился до 28.7 млрд рублей (+16%).

Драйвером стала ипотека: ее портфель увеличился на треть, до 19 млрд рублей. Однако этот рост произошел на фоне значимого снижения объема выдач ипотечных кредитов – на 31% к 2023 году. Еще больше упали выдачи потребкредитов – на 36%.

«Объем выдачи кредитов значительно снизился, идет «охлаждение» этого рынка. По оценкам аналитиков банка, выдачи розничных кредитов сократятся на треть. Вместе с тем, снижение кредитования идет на фоне роста сбережений сахалинцев. Многие откладывают значимые покупки, в том числе жилья, и размещают средства в депозиты, ставки по которым сейчас экстравысокие», – сказала управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.

В 2025 году россияне оформят розничные кредиты примерно на 9,1* трлн рублей. Это будет почти на 30% ниже результата прошлого года, когда общерыночные продажи составили 12,8 трлн рублей.

___________

*прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.