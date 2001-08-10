Район Владимировка Южно-Сахалинска подключат к централизованному водоснабжению
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Масштабная модернизация системы водоснабжения ждет жителей старейшего района островной столицы. В этом году "РВК-Сахалин" подключит Владимировку к системе централизованному водоснабжению. До сих пор жители района пользовались водоразборными колонками, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.
Работы по прокладке магистральных сетей ведет управление капитального строительства администрации Южно-Сахалинска, «РВК-Сахалин» занимается подключением новых абонентов и переподключением на новые сети существующие домовладения. В общей сложности доступ к централизованному водоснабжению получат около 8 000 человек.
В районе появятся 10 километров новых сетей. Одновременно будет обеспечена и безопасность – согласно нормативам в районе установят пожарные гидранты.
Генеральный директор "РВК-Сахалин" Алексей Смоленский встретился с жителями Владимировки. Он рассказал о предстоящих работах и ответил на вопросы горожан.
"Мы понимаем, как важна для жителей Владимировки возможность получать качественную питьевую воду. Наша команда приложит все усилия для того, чтобы работы были выполнены в срок и с минимальными неудобствами для горожан. Мы просим жителей отнестись к этому с пониманием. В конечном итоге, мы стремимся создать комфортные условия для жизни в нашем городе", - отметил генеральный директор "РВК-Сахалин" Алексей Смоленский.
Работы по прокладке ведутся, а активная фаза подключения к централизованному водоснабжению запланирована на май-июль.
Работа будет сопряжена с периодическими ограничениями водоснабжения на магистральных водопроводах. Компания просит отнестись жителей района с пониманием к временным неудобствам. Работы по модернизации системы водоснабжения будут проводиться с учетом интересов жителей, и компания будет информировать горожан о ходе выполнения работ и возможных изменениях в графике водоснабжения.
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